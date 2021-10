La « Journée internationale de la non-violence » commémorée au LGT Robert Weinum

Le lundi 4 octobre dernier, la communauté éducative du lycée général et technologique Robert Weinum a commémoré « la journée internationale de la non-violence». Pour rappel, cette journée se déroule chaque année à la date d’anniversaire de la naissance de Mahatma GANDHI (02/10/1869), l’un des pionniers de la lutte pour la non-violence.

A cette occasion, une action de sensibilisation et d’information à destination de 132 élèves des classes de seconde a été menée. L’objectif était d’inciter les élèves à cultiver une communication pacifique et efficace tout en s’appuyant sur une technique de prévention et de résolution de conflits :

« les messages clairs » afin de favoriser un climat serein dans l’établissement scolaire.

Chacune des sept classes a bénéficié d’une séance de sensibilisation soutenue par une projection d’un micro-trottoir réalisé au sein et aux abords du lycée par un étudiant de 1ère année de BTS Gestion PME, BRUNO Jhosé. L’interview portait sur la définition de la violence et les moyens d’action pour lutter contre celle-ci. Des jeux de rôles ont été proposés, afin de mettre en œuvre les méthodes abordées.