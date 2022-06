La gendarmerie accentue ses contrôles à la recherche de véhicules volés

La semaine dernière les gendarmes de Saint-Martin ont contrôlé les flux de circulation pour lutter contre un phénomène toujours trop important sur l’île, le vol de voiture.

«Certains modèles restent plus exposés que d’autres, c’est notamment le cas des voitures de petits et moyens gabarits dont la conception facilite le travail des auteurs », précisent les gendarmes qui, en quelques heures, ont réalisé des contrôles ciblés au cours desquels ils ont découvert trois véhicules maquillés. Ces derniers ont été saisis et des enquêtes pour recel de biens ont été ouvertes.

«Pour rappel, tout objet possède une valeur de référence que l’on peut comparer en ligne sur Internet. Se voir proposer un véhicule à un prix très inférieur au marché doit interroger les acheteurs sur son origine. S’il s’agit d’un objet volé, non seulement il peut être confisqué mais l’infraction de recel peut vous condamner à une peine d’amende ou de prison de 5 ans ou plus », affirme le lieutenant-colonel, Maxime Wintzer.

En lien avec la Préfecture et l’autorité judiciaire locale, la gendarmerie continue de développer son plan de lutte pour offrir de nouveaux outils visant à sécuriser et fiabiliser les achats entre particuliers.

Les vols de véhicules créent naturellement de l’inflation sur les polices d’assurance précarisant ainsi les plus faibles. La gendarmerie compte sur les citoyens pour faire de cette lutte « l’affaire de tous ».

