La FIPCOM organise son troisième « Petit déjeuner de l’entrepreneur »

Jamais deux sans trois, la Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin joue à nouveau les rassembleurs ce samedi 27 novembre.

Le concept de cet évènement est de convier des professionnels (entrepreneurs, chef·fe·s d’entreprise, etc…) à se rassembler autour d’un petit déjeuner en compagnie des officiels de la Collectivité de Saint Martin et de la Préfecture afin d’échanger et de débattre sur les difficultés, les craintes ou encore les blocages qu’ils pourraient rencontrer et de recevoir des réponses à leurs interrogations. Alors que la saison touristique approche à grands pas, la situation sanitaire et l’actualité de ces dernières semaines n’auront pas simplifié la tâche de certains, bien au contraire. Michel Vogel, président de la FipCom, nous a d’ailleurs fait part des inquiétudes des professionnels, ce qui renforce sa volonté de resserrer les liens entre ces derniers, sans sectarisme, avec pour seul objectif la pérennité de Saint Martin. L’ordre du jour de ce petit déjeuner est chargé, prouvant l’importance et l’urgence de traiter plusieurs sujets économiques avec en tête de liste la préparation de la haute saison 2021/2022, que tous espèrent productive, rentable et sans accroc. Même si celle-ci semble de bonne augure avec le retour des bateaux de croisière, il est fort de constater que les obstacles restent nombreux. Une soixantaine de personnes, dont Monsieur le Préfet Serge Gouteyron et Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint Martin, sera donc réunie pour faciliter les rencontres, le libre débat ainsi que les partages d’expérience et d’idées. Contrairement aux deux premières éditions qui ont eu lieu à l’Hommage Hôtel, celle-ci se donnera au Lycée Professionnel Daniella Jeffry à Concordia, ce qui n’est pas sans ravir Michel Vogel qui en fut président des parents d’élèves. Les lycéens se chargeront d’ailleurs du service et seront invités à participer aux échanges. _Vx

Infos : Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin

24 Rue du Mont Carmel à Concordia

06 90 53 67 09 – fipcomsxm@gmail.com