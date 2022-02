La Fête de la Baleine organisée le 3 avril prochain à la Baie Orientale

La journée mondiale de la baleine a eu lieu le 20 février dernier. À cette occasion, plusieurs organismes environnementaux se sont rassemblés pour organiser un évènement autour de cet animal majestueux.

Saint Martin est le second site le plus important de la Caraïbe après la République Dominicaine où les baleines à bosse viennent se reproduire chaque année. On dénombre entre 2000 à 3000 mammifères marins dans la zone. Les différents acteurs œuvrant à la tranquillité des cétacés ont uni leurs forces afin de célébrer l’animal et d’améliorer les outils d’observation et de récolte de données, à savoir l’association Métimer, la Réserve Naturelle de Saint Martin, le sanctuaire Agoa, l’association Megaptera, le Rotary International et l’Office du Tourisme de Saint Martin. Par la Fête de la Baleine qui se tiendra à la Baie Orientale le 3 avril de 14h à 19h, la volonté de tous est non seulement de mettre la baleine à l’honneur mais aussi d’éduquer et de conscientiser les petits et les grands à la richesse d’avoir une zone de reproduction saisonnière, à l’importance de la préserver, à la nécessité de rassembler les informations concernant les allées et venues des baleines et surtout à informer le public du grand besoin de former des observateurs de baleines (whale watcher). À l’heure actuelle, le sanctuaire Agoa est le seul sur l’île à proposer ce type de formation. Fervent promoteur de la biodiversité, les représentants d’Agoa invitent les amoureux du monde marin à se former en tant que whale watcher, dans un encadrement officiel et le respect des enjeux liés à la zone de reproduction des baleines, parfois malmenée par certains bateaux trop envieux d’approcher de trop près ces géants de la mer. Métimer espère mettre également cette formation en place à partir de novembre prochain. Le suivi des cétacés s’effectue de plusieurs façons. Une technique mise en avant par Megaptera est la photo identification, ainsi que la pose de balises. À ce jour, dix balises sont actives et cinq autres devraient être posées prochainement. Le programme de la Fête de la Baleine initiée par Métimer comportera entre autres des conférences pour enfants et adultes ainsi que des stands d’information et d’échange des associations locales. Un concours de dessin est ouvert aux enfants, le gagnant verra son œuvre illustrer l’affiche de la prochaine Fête de la Baleine. _Vx

Légende : Julien Chalifour, responsable scientifique à la Réserve Naturelle de Saint Martin, Stéphane Mazurier, membre de Métimer et opérateur d’observation touristique des mammifères marins dans les Îles du Nord (whale watcher), Fabian Charbonnier, chargé de promotion France/Europe à l’Office du Tourisme de Saint Martin, Michel Vely, vétérinaire de conservation des mammifères marins & président de Megaptera, Alexina Paya, coordinatrice à Métimer, Manu, conseiller à Métimer et Béatrice Wojcik, présidente de Métimer

