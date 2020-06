La COM et Pôle Emploi s’unissent pour renforcer la formation des demandeurs d’emploi

Le Président de la Collectivité, a signé, le jeudi 18 juin dernier, trois conventions avec Olivier Pelvoizin, directeur régional de Pôle Emploi, en faveur de la formation des demandeurs d’emploi.

En premier lieu, la Collectivité et Pôle Emploi ont renouvelé la convention bilatérale dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences (PIC). Depuis le début de l’année, 200 personnes ont pu bénéficier de formations dans le cadre du PIC. Par cette approche conjointe avec les acteurs de la formation et Pôle Emploi, la Collectivité s’engage à initier de nouveaux leviers d’acquisition des compétences, pour lever les freins à l’accès à la formation et permettre aux demandeurs d’emploi, en particulier les jeunes, de se perfectionner et d’obtenir un diplôme.

Dans le cadre de cette convention, et sous l’égide de la vice-présidente Annick Pétrus, la collectivité travaille en étroite collaboration avec les entreprises locales pour cibler leurs besoins et mettre en place les formations qualifiantes adaptées. Le but de ce partenariat est de lutter collectivement contre le chômage chez les demandeurs d’emploi non qualifiés.

La convention relative au partage de l’outil OUIFORM a également été signée, elle est un levier essentiel du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences qui permet de travailler en synergie et en temps réel pour positionner les demandeurs d’emploi sur des formations auxquelles ils sont éligibles.

Une troisième convention cadre lie désormais la Collectivité de Saint-Martin et Pôle Emploi pour faciliter le déploiement des dispositifs de formation à Saint-Martin. Elle contribue à installer des dispositifs d’aide individuelle à la formation, à mettre en place des formations collectives, en favorisant l’accès à des outils d’évaluation des compétences professionnelles. Les personnes désirant bénéficier de cet accompagnement et s’inscrire à des formations qualifiantes dans le domaine du BTP et de l’économie bleue sont invitées à se rapprocher de Pôle Emploi Saint-Martin.

Ces trois conventions contribuent à inscrire l’action de la Collectivité et de Pôle Emploi au plus près des réalités locales et des besoins de nos concitoyens.

La somme de 5.5 Millions d’euros sera investie dans le cadre de ce partenariat bilatéral en faveur du renforcement de la formation professionnelle sur le territoire de Saint-Martin. Un acte fort porté par la Collectivité et Pôle Emploi au bénéfice de la population saint-martinoise.