La Collectivité procède au nettoyage des grandes ravines

Alors que l’activité cyclonique bat son plein en ce moment dans l’Atlantique, la Collectivité de Saint-Martin a commencé, depuis le début de la semaine dernière le nettoyage des ravines.

L’entreprise prestataire a commencé par la grande ravine de Spring-Concordia. Un travail considérable a été réalisé dans ce secteur afin de permettre l’écoulement des eaux. Les principales ravines du territoire seront nettoyées ces prochains jours. Ce travail sera achevé en début de semaine prochaine.

Opération de fauchage et de nettoyage des axes routiers principaux et secondaires

La Collectivité procède également depuis le mardi 21 septembre dernier, au fauchage des bas-côtés des routes. Les axes principaux sont nettoyés en priorité dans les secteurs de Bellevue, la route des Terres Basses, jusqu’au nord-est de l’île vers Oyster Pond Coralita, ainsi que le secteur de la Savane qui était prévu samedi 25 septembre.

Les routes secondaires seront également entretenues la semaine prochaine. En présence du véhicule de fauchage, ralentissez et soyez vigilants.

La Collectivité procède également au nettoyage et à l’enlèvement des déchets après chaque opération de fauchage. La route de Bellevue a été nettoyée jeudi dernier. Elle était jonchée de déchets (canettes – bouteilles en plastique, etc). Il est demandé aux automobilistes de faire preuve de civisme et de ne pas jeter leurs déchets par les fenêtres des véhicules.

Evacuation des déchets verts et encombrants

En période cyclonique, la Collectivité de Saint-Martin rappelle aux administrés qu’il convient de déposer les encombrants et déchets verts sur le bord des routes, à proximité des bacs-poubelles collectifs réservés aux déchets ménagers.

– La collecte des encombrants est effectuée tous les soirs à partir de 23h00, 7 jours sur 7.

– La collecte des déchets verts a lieu tous les soirs, du lundi au samedi, à partir de 23h00.

– Les déchets ménagers, à placer dans des sacs-poubelles fermés puis dans les bacs collectifs orange et gris, sont collectés tous les soirs à partir de 23h00.

Il est demandé au public de déposer les déchets à partir de 18h00 pour éviter les nuisances dans la journée.

Les commerçants priés d’évacuer leurs emballages vers les déchèteries

Les commerçants sont effectivement priés d’évacuer leurs cartons d’emballage et encombrants vers les déchèteries, conformément à la règlementation en vigueur.

Contacts et horaires :

Ecosite : 05 90 87 25 47 – ouvert du lundi au vendredi : 6h-16h / samedi : 6h-12h.

Déchèterie : 05 90 87 79 48 – ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. (Sites gratuits pour les particuliers).

Pour rappel : Les dépôts sauvages de déchets ménagers, d’encombrants et de déchets verts sont interdits par la loi (article L. 541-3 du code de l’environnement). La Brigade de l’environnement est en charge de la lutte contre les incivilités : affichages sauvages, dépôts sauvages, nuisances sonores, insalubrité.