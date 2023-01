La cellule CARE de la CCISM à la disposition des travailleurs indépendants

Créée et mise en place en fin d’année 2019 par la Collectivité et la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), la cellule CARE, Cellule d’accompagnement à la régularisation des entreprises, a pour vocation, comme son nom l’indique, d’assister les entreprises à régulariser leur situation fiscale et sociale. Ouverte à toutes les entreprises en difficulté, y compris les travailleurs indépendants, la cellule CARE s’adresse aux structures professionnelles ayant une rupture de communication avec les services sociaux tels que la CGSS (Caisses générales de sécurité sociale), la CGRR (caisse de retraite) et les services fiscaux. Présente lors de la réunion avec la délégation nationale du CPSTI, Catherine Carmont, chargée de mission administrative auprès des entreprises, œuvre à la CCISM dans l’accompagnement des entrepreneurs et des travailleurs indépendants en les aidant logistiquement à monter leurs dossiers sur des problématiques comme la négociation d’un échelonnement de paiement, la réouverture du dialogue avec les services sociaux en cas de conflit ou l’obtention d’une aide financière d’urgence. Élaborée en période post-Irma et suivant la crise sanitaire du covid-19 pour les entreprises n’ayant reçu aucune aide du gouvernement faute d’être en règle socialement et/ou fiscalement, la cellule CARE de la CCISM est toujours bel et bien active et pertinente.

Infos : https://www.ccism.fr/care

1,380 vues totales, 117 vues aujourd'hui