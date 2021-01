La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté hier à Saint-Martin

Les premières doses de vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19 sont arrivées sur Saint-Martin mardi en fin d’après-midi. Les premières injections ont eu lieu mercredi à 13 heures à Bethany Home (Ehpad, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et à 14 heures au centre hospitalier Louis-Constant Fleming, ont annoncé l’Agence Régionale de Santé et la direction de l’hôpital.

La campagne de vaccination se déroulera en trois temps. Tout d’abord vont être vaccinés les résidents de l’Ehpad ainsi que les personnels soignants (de l’Ehpad, de l’hôpital et libéraux) âgés de plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidités.

Cette première phase devrait durer quelques jours. Ensuite seront visés les publics fragiles âgés de plus de 75 ans et progressivement de plus de 65 ans ainsi que les personnels soignants. La campagne sera ouverte ensuite à l’ensemble des autres publics. Tout comme en Métropole, seules les personnes l’ayant demandé seront vaccinées.

A noter que les résidents de la partie hollandaise seront orientés vers les autorités de Sint Maarten qui doivent débuter la campagne d’ici début février.

Pour le lancement des vaccinations, les personnels de santé ont réalisé un premier recensement des personnes les plus sensibles volontaires ; une liste de 63 noms a été établie et ce sont ces personnes-ci qui ont été vaccinées hier et les prochains jours.

Par la suite, les personnes souhaitant être vaccinées pourront se faire connaître auprès des autorités sanitaires ; un numéro de téléphone et une adresse email seront communiqués lors du démarrage de la phase 2.

Les doses de vaccin qui sont stockées dans un congélateur à – 70 °C en Guadeloupe, sont acheminées vers Saint-Martin au fur et à mesure des besoins ; une fois sorties du congélateur à -70°, les doses ne peuvent être conservées que cinq jours.

Les personnes qui auront été vaccinées recevront un livret de vaccination. Elles ne seront toutefois pas dispensées de présenter un test négatif si elles doivent voyager.

(Soualigapost.com)