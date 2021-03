La barre des 1000 vaccinations franchie en partie hollandaise

C’est une barre symbolique qui vient d’être franchie à Sint Maarten. La millième dose de vaccin a été administrée lundi dernier à une retraitée dont l’exemple est à suivre.

Le lundi 1er mars, le 1000ème vaccin a donc été administré dans les bureaux du Service de Prévention Collective (CPS) du ministère de la Santé publique. Le nombre a été porté à plus de 900 vaccinations effectuées conjointement par le Sint Maarten Medical Center (SMMC) et la White and Yellow Cross Care Foundation (WYCCF) depuis la semaine dernière.

Le SCP vaccine actuellement le deuxième groupe à risque, composé de personnes âgées 60 ans et plus. Le nombre total d’inscriptions augmente progressivement et a franchi la barre des 5000 en début de semaine.

Cependant, le nombre de personnes enregistrées de 60 ans et plus est encore faible, ce qui est regrettable.

Les autorités sanitaires encouragent vivement les personnes appartenant à ce groupe à risque de s’inscrire au plus vite.

Le vaccin Pfizer / BioNTech s’est révélé également efficace contre la souche britannique de la COVID-19, dont on sait qu’elle a déjà été détectée sur l’île. Cette variante a provoqué une augmentation soudaine du pic des cas actifs et des hospitalisations, notamment à Aruba.

L’équipe de gestion de la vaccination (VMT) encourage donc tout le monde (et surtout les 60 ans et plus) à s’inscrire pour recevoir le vaccin. Vous pouvez envoyer un e-mail au CPS: vaccination@sintmaartengov.org

Le formulaire d’inscription en ligne est également disponible en espagnol et en créole et peut être consulté via le lien suivant: https://forms.sintmaartengov.org/form.aspx?v=OGtn05kNmb.

Pour le «formulaire d’enregistrement du vaccin Covid-19» sur papier, il peut être récupéré à plusieurs endroits : dans les bureaux du CPS au Vineyard Office Park Building, à la Division des Affaires du Travail Public Service Center à Simpson Bay, dans les cabinets médicaux, au bâtiment administratif du gouvernement et dans certaines pharmacies. _AF