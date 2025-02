La 45ème Heineken Regatta de St. Maarten : un programme ‘Serious Fun’

La 45ème Heineken Regatta promet quatre jours inoubliables de voile de classe mondiale et de divertissements électrisants du jeudi 6 au dimanche 9 mars. Chaque jour, les festivités débuteront à 16h au village de la régate à Port de Plaisance. Cette année, l’entrée sera gratuite.

La St. Maarten Heineken Regatta est fière d’annoncer que les légendes du reggae, The Wailers, seront la tête d’affiche de la célébration de son 45ème anniversaire ! Le groupe de renommée mondiale occupera le devant de la scène lors de la dernière soirée et offrira une performance rock le dimanche.

Les ‘Serious Fun’ commencent le jeudi 6 mars, avec le Gunslingers Steel Pan Band, qui apportera une touche caribéenne avant la première remise de prix quotidienne, à 18h. Après les récompenses, ce sera l’heure de la Latin Night, avec Livin High Band, DJ Euro, Tweny Montana et BATA, pour un début de régate plein d’énergie.

Le vendredi, le thème est le Caribbean Blend, avec AMA Music, Hybrid Band, DJ Drino qui mettront de l’ambiance avant la remise des prix. La nuit se réchauffera avec les performances de Meltin Pot, Elona, Royalty, Tamillia, KRG Band et DJ King Kembe. Pour clôturer la soirée, Trilla-G, l’artiste de Bouyon fera danser tout le monde.

Le samedi sera placé sous le signe de la Soca, avec DJ Stov3 et Remo & The Barbwire Band qui donneront le coup d’envoi avant la remise des prix. L’énergie montera d’un cran avec GTO Band, Roxsy, Kenyo Baly, KRG Band, King James et DJ BB Bad, jusqu’à la prestation magique de la reine de la Soca, Alison Hinds.

Le festival s’achèvera en apothéose le dimanche avec la soirée reggae. Natisha Hanson et Malaïka Maxwell donneront le ton avant la remise des prix finale de 18 à 20h. Ensuite, Orange Grove reviendra sur la scène des Régates et DJ Outkast fera bouger la foule, ouvrant la voie à un set de clôture inoubliable de The Wailers.

À votre arrivée, un bracelet avec un code QR vous sera remis. Vous pourrez facilement recharger votre compte à différentes stations avec une carte ou de l’argent liquide, ce qui vous permettra d’acheter de la nourriture et des boissons avec votre bracelet sans aucune difficulté.

Arrivez tôt pour profiter pleinement de l’expérience ! Si les têtes d’affiche monteront sur scène de 22 à 23h, le programme sera rempli d’incroyables talents locaux et régionaux qui feront de la 45ème St. Maarten Heineken Regatta un moment inoubliable.

