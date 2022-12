Kick-Boxing : Le sociétaire du« Caribbean Karaté Oyama SXM » Maki Telemaque, champion de Martinique !

Après plus de trois années sans compétition en raison du Covid-19, La ligue de Martinique en Kick-Boxing et Muy Thaï a organisé son gala de reprise en présence de plusieurs délégations de l’Hexagone, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Sint Marteen.

Saint-Martin était représenté par le club « Caribbean Karaté Oyama » et son boxeur Maki Telemaque engagé dans la catégorie poids-lourd.

Opposé à un boxeur de la Martinique, le protégé de Thierry Saint Auret a livré une belle prestation pour décrocher le titre de champion de kick-boxing de la Martinique.

Après un 1er round très disputé où Maki a réussi à faire la différence grâce à son coup d œil et sa vivacité, notre champion saint-martiniois a accentué sa domination dans les rounds suivants avec des coups très lourds portés à son adversaire. Ce dernier ira même au tapis lors de la 3ème reprise sur un crochet de Maki.

La Caribbean Karaté Oyama et son entraîneur, Thierry Saint-Auret sont très fiers de la prestation de leur boxeur Maki Telemaque qui sera de nouveau sur le ring le 3 décembre prochain en partie hollandaise. Un bon test pour celui qui tentera de décrocher une ceinture mondiale WKN le 9 juin 2023 et de passer dans le monde professionnel. _AF

635 vues totales, 374 vues aujourd'hui