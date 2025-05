JUSTICE / Violence juvénile : la Journée nationale d’accès au droit ouvre le débat

À l’occasion de la Journée nationale d’accès au droit (JNAD), France Victimes 971 et le Conseil départemental d’accès au droit de Guadeloupe organisent, le 23 mai prochain, une conférence-débat sur la violence juvénile, au tribunal de proximité de Marigot.

Cette édition 2025 s’inscrit dans un contexte où les problématiques de délinquance des mineurs et d’escalade de la violence préoccupent autant les institutions que la société civile.

Cette rencontre, ouverte à toutes et tous de 14h à 16h, réunira plusieurs intervenants experts autour de cette thématique sensible. Parmi eux, Errol Nuissier, psychologue expert près la Cour d’appel de Basse-Terre et maître de conférences à l’Université des Antilles, apportera son éclairage sur les mécanismes psychologiques à l’œuvre dans les passages à l’acte violents chez les jeunes. À ses côtés, Marie-Lucie Godard, vice-procureure, et Marie-Georges Martinvalet, juge des enfants, livreront leur point de vue judiciaire sur la question. Laurent Meyer, responsable de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à Saint-Martin, participera également aux échanges, aux côtés des psychologues Farah Viotty et Eva Da Silva, ainsi que de la gendarmerie.

Cette journée, créée en 2018 par le ministère de la Justice, vise à rappeler que l’accès au droit est un droit fondamental, gratuit et universel. Toute personne, indépendamment de son âge, sexe, nationalité ou revenu, doit pouvoir connaître ses droits, ses obligations et être accompagnée dans ses démarches. Face aux violences juvéniles, la sensibilisation, la prévention et le dialogue restent des leviers essentiels, à renforcer collectivement. _Vx