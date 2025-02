JUSTICE : Un séminaire stratégique pour renforcer l’organisation judiciaire

Le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy accueillait, le 31 janvier dernier, un séminaire inédit réunissant les chefs de cour et de juridiction de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Cette rencontre a permis d’aborder des enjeux fondamentaux pour la justice locale, notamment la formation managériale, la communication interne, et la nécessité d’un tribunal de plein exercice à Saint-Martin.

À l’initiative de Michaël Janas, président de la cour d’appel de Basse-Terre, et d’Éric Maurel, procureur général, ce séminaire a réuni 16 chefs de cour et de juridiction pour une formation intensive animée par Frédéric Pouille, coach de haut niveau du ministère de la Justice. L’objectif est clair : repenser et améliorer les méthodes de gestion au sein des juridictions ultramarines.

« Nous avons tous besoin de progresser, d’apprendre à mieux communiquer et à optimiser notre organisation », a expliqué Michaël Janas. Pour Éric Maurel, cette formation est une première dans l’histoire de la cour d’appel de Basse-Terre : « C’est la première fois que nous réunissons tout l’encadrement administratif et judiciaire ici à Saint-Martin, afin de réfléchir ensemble aux améliorations possibles ».

Ce séminaire a permis d’identifier des dysfonctionnements et carences, notamment en matière de communication et de gestion des ressources. « Il est rare que magistrats et greffiers de haut niveau se réunissent ainsi pour travailler sur des méthodes communes », a ajouté Éric Maurel, insistant sur l’importance d’une meilleure coordination pour assurer un fonctionnement optimal de la justice.

Saint-Martin au cœur des priorités judiciaires

Outre l’aspect managérial, cette rencontre visait aussi à mettre en lumière le rôle essentiel du tribunal de proximité de Saint-Martin, une juridiction située à 300 km de sa base principale à Basse-Terre. « Ce tribunal est un maillon crucial de la justice dans les îles du Nord. Nous avons une vigilance particulière pour garantir qu’il puisse fonctionner efficacement », affirmait Éric Maurel.

La présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre, Ségolène Pasquier, a également souligné les spécificités locales : « Saint-Martin et Saint-Barthélemy représentent 40 % de notre activité, mais nous n’y avons pas 40 % des effectifs nécessaires. L’absence d’établissement pénitentiaire complique encore plus certaines procédures ».

Vers un tribunal de plein exercice à Saint-Martin ?

Au-delà de la formation inédite, Michaël Janas et Éric Maurel ont réaffirmé leur engagement en faveur de la création d’un tribunal judiciaire de plein exercice à Saint-Martin. « C’était une utopie il y a encore quelques années, mais aujourd’hui, cette idée est écoutée et soutenue en haut lieu à Paris », a précisé Éric Maurel, ajoutant que la décision repose désormais sur une volonté politique. Et Michaël Janas de poursuivre : « Nous devons obtenir des moyens humains supplémentaires : magistrats, greffiers, procureurs… Il est indispensable que Saint-Martin bénéficie d’une justice à la hauteur de ses besoins ».

Un séminaire ancré dans le concret

Ce séminaire, également suivi par les directeurs des services administratifs régionaux (SAR), a également été marqué par une approche pratique et innovante. « Il ne s’agissait pas simplement d’échanger, mais bien de mettre en place des actions concrètes », a expliqué Frédéric Pouille, qui reviendra dans un an pour évaluer les progrès réalisés.

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, a salué une approche moderne et audacieuse : « Il faut savoir se remettre en question, écouter les justiciables et adapter notre fonctionnement aux réalités du terrain ». Tout comme l’a souligné Xavier Sicot, procureur de la République de Basse-Terre, « cette initiative montre que Saint-Martin compte pleinement pour l’autorité judiciaire. Ce séminaire de cadres (…) vise à mieux travailler ensemble, avec une équipe solide, pour répondre à toutes les exigences qui se présentent à la justice ». _Vx

