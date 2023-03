JUSTICE : Un homme condamné à sept ans de prison pour vol aggravé, violence et menace de mort

Le 16 Février 2020, en début d’après midi, un couple était victime d’une extorsion de fond à son domicile de Belle Plaine (Quartier d’Orléans). Deux individus, brandissant une arme, voulaient se faire remettre une forte somme d’argent que les protagonistes avaient vu quelques heures plus tôt dans les mains d’une des victimes s’affichant sur les réseaux sociaux.

Ne parvenant pas à leurs fins, les criminels menacèrent de s’en prendre au nourrisson présent au domicile, puis l’un d’entre eux finit par tirer une balle dans le pied de l’une des victimes, qui réussit malgré la blessure à prendre la fuite. Très vite sur les lieux, les gendarmes firent les constatations et exploitèrent les premiers témoignages leur permettant d’orienter leur enquête sur des malfaiteurs domiciliés en partie néerlandaise. L’affaire a connu un rebondissement quand le 25 août 2021, à l’occasion d’un contrôle routier, un motard fit un refus d’obtempérer à une patrouille de gendarmerie. Ce dernier fut interpellé par le dispositif de recherche mis en place et fut rapidement confondu comme étant l’un des deux criminels. Il sera placé en détention provisoire dans le cadre d’une ouverture d’information pour les faits de vol aggravé par 3 circonstances, violence aggravée par 2 circonstances et menace de mort. Jugé le 22 mars 2023, au tribunal de Basse-Terre, le mis en cause a été condamné à 7 ans de prison avec maintien en détention et une interdiction définitive du territoire français. Le Procureur de la République de Basse-Terre et la Gendarmerie tiennent à rappeler qu’ils mettent tout en œuvre pour que les auteurs de ces faits particulièrement graves soient jugés. Ils rappellent la fermeté quant à la lutte contre la détention, le transport illégal et l’utilisation des armes à feu qui constituent une priorité pour les militaires du COMGEND Guadeloupe. Enfin, ils rappellent que l’utilisation des réseaux sociaux est un moyen privilégié pour les malfaiteurs de choisir leur victime. Une bonne hygiène numérique, ainsi qu’une utilisation en cercle restreint sont encouragées. « A titre d’exemple, la diffusion d’un live dans une soirée est d’une importance capitale pour le criminel qui souhaite cambrioler votre domicile. Il a alors la certitude de pouvoir commettre son acte en toute sérénité ». Et le colonel Wintzer-Wehekind de conclure : «Cette affaire est éclairante sur deux points. Le premier est la pertinence du contrôle des flux, qui contribue à sécuriser l’utilisation d’un réseau routier engorgé, de lutter contre les trafics, et d’appréhender les personnes recherchées.

Ces contrôles ont donc vocation à se poursuivre, voire s’intensifier. Le second point rappelle qu’à Saint-Martin comme ailleurs, la menace cyber existe. Le numérique est un milieu d’action privilégié par les malfaiteurs qui peuvent l’utiliser exclusivement (Rançongiciel, Chantage) ou bien combiné à des actions physiques dans le monde matériel. Dans un territoire qui consomme énormément les réseaux sociaux, un peu de sobriété numérique ne nuit pas, bien au contraire ». La gendarmerie rappelle qu’un site d’information sur les risques cyber est à la disposition des habitants des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (https://www.cybermalveillance.gouv.fr/) et que les gendarmes sont présents pour répondre à leurs interrogations dans le domaine.

192 vues totales, 192 vues aujourd'hui