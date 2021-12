JUSTICE : Un 2ème président d’association accusé d’abus de confiance

Un deuxième président d’association, TS, était convoqué jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir perçu des fonds publics et de ne pas avoir justifié leur usage. L’affaire a débuté en 2019 par un signalement au parquet de la préfète de l’époque et la Collectivité qui avaient des doutes quant au bon usage deniers publics.

L’association de TS en l’occurrence un club de sport a perçu 120 000 euros de la part de la COM depuis 2018 et 15 000 euros pour financer un emploi. Lors de l’enquête, les gendarmes ont demandé à plusieurs reprises à TS de fournir les factures justifiant les dépenses et l’usage des subventions publiques mais TS n’a pas donné suite. En mars 2020, il a été mis en demeure à trois reprises de fournir les documents mais en vain.

Aux juges, TS explique qu’il n’a pas pu car tout était sur une clé USB qu’il ne pouvait ouvrir. Il l’a donnée à «un ami informaticien» qui, apparemment, n’a pu y avoir accès que récemment car, tout comme PW, TS est arrivé au tribunal avec un document relié d’une épaisseur de 3 ou 4 documents, contenant lesdites factures. Il a donné le catalogue au parquet qui a suggéré un report du procès pour étudier les pièces fournies. Le tribunal a ordonné le renvoi au 3 mars prochain.