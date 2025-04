JUSTICE / Lutte contre la fraude : les contrôles s’intensifient dans les îles du Nord

Réuni en formation plénière début avril sous la co-présidence du préfet Cyrille Le Vély et du procureur Xavier Sicot, le comité opérationnel territorial anti-fraude (COTAF) de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a dressé le bilan des actions menées en 2024 et fixé ses priorités pour 2025.

Ce dispositif interministériel vise à coordonner les actions des services de l’État pour lutter plus efficacement contre les fraudes fiscales, sociales, douanières ou encore liées au travail illégal. Il permet de mutualiser les moyens et de croiser les expertises pour répondre à des fraudes de plus en plus complexes et organisées.

En 2024, 74 opérations de contrôle interservices ont été réalisées (contre 85 en 2023), principalement dans les secteurs du BTP (bâtiment et travaux publics), de la restauration, du commerce alimentaire, des garages, de la pêche ou encore de la location de véhicules. Ces actions ont permis de détecter une centaine d’infractions, allant du non-respect des règles d’hygiène à la pêche illicite, en passant par des situations de travail illégal ou de non-déclaration d’activité.

Des sanctions concrètes ont été prises : dix fermetures administratives et 55 arrêts de chantiers. En 2025, le COTAF entend maintenir cette dynamique avec une vigilance accrue dans d’autres secteurs, comme les hôtels, les centres de remise en forme, les activités nautiques ou encore la sécurité privée. Une mobilisation réaffirmée au service d’une économie plus saine et équitable sur les deux territoires. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter