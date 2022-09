JUSTICE : Le cumul de ses infractions au volant amène un homme de 58 ans devant le tribunal

Jeudi 1er septembre, A.H. comparaissait devant le tribunal de Saint-Martin. Il était accusé d’avoir, le 30 mai 2022, provoqué une collision et ce, sans permis de conduire, en état d’ivresse et en excès de vitesse.

30 mai 2022. Aux alentours de 8h30, au croisement de l’impasse de Colombier et de la route nationale, A.H. est au volant. L’homme âgé de 58 ans est en état d’ivresse et roule à une allure excessive. En sortant de Colombier et s’insérant sur la route principale, A.H. percute l’arrière du véhicule de C.A., victime dans cette affaire.

L’homme en état d’ivresse refuse de faire un constat à l’amiable. C.A. décide donc d’alerter les gendarmes.

À leur arrivée, ils constateront que le prévenu ne possède pas de permis de conduire valable. A.H. est conduit en garde à vue. Il refusera de se soumettre à un test d’alcoolémie mais indiquera aux gendarmes avoir bu deux bières.

«2,45g d’alcool par litre de sang ne correspondent pas à deux bières. On peut alors en déduire que monsieur a l’habitude de boire», relatait le ministère public.

Le tribunal a jugé A.H. coupable. Il est condamné à payer 400€ pour le délit commis, ainsi que 135€ de contravention. A.H. a interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée de 6 mois. _Pc

392 vues totales, 392 vues aujourd'hui