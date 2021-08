JUSTICE / Escroquerie : «c’est un cambriolage sans arme »

Deux affaires en une. Deux affaires compliquées en raison des liens qui ont existé entre les prévenus et qu’ils contestent mutuellement. Fin juin, le tribunal de proximité de Saint-Martin examinait une double affaire d’escroquerie et d’abus de confiance sur fond de faux et usages de faux. Les faits ont débuté à la fin des années 2000.

En résumé, AC et son époux HP (décédé depuis) s’associent à PM. Des sociétés sont créées et PM et HP alternent la gérance de certaines.

Tout se passe bien jusqu’à ce que le couple reproche dans un premier temps à PM de détourner à son profit les loyers de neuf des dix appartements situés dans une même résidence. Selon le couple, PM est chargé de récupérer les loyers et de les verser à leur propriétaire, soit la SCI que détient le couple. Seulement, il ne le fait pas ; il les encaisse sur le compte d’une autre société dans laquelle il a des parts. A la barre du tribunal, les explications de PM sont peu claires, il répond mal aux questions du tribunal qui cherche à comprendre le lien entre PM et le couple et entre leurs sociétés. PM et son avocate affirment qu’il existait à cette époque un contrat de gestion (attestant que la société de PM était chargée de récupérer les loyers) mais personne ne peut le fournir aux magistrats.

