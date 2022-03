Justice / Empoisonnements de chiens et de chats : le tribunal prononce la relaxe

Le tribunal de proximité de Saint-Martin a rendu son délibéré vendredi matin dans l’affaire dite des empoisonnements de chiens survenus à la mi-septembre l’année dernière.

Les juges ont considéré que les éléments matériels figurant dans l’enquête et apportés par les témoins, n’étaient pas suffisants pour pouvoir reconnaître DC coupable des faits reprochés, à savoir d’avoir déposé du poison dans différents secteurs au nord de l’île et d’avoir causé la mort d’une quinzaine de chiens et de chats.

Aussi le tribunal a-t-il prononcé la relaxe du principal prévenu. Le tribunal a reçu la constitution des parties civiles mais les a déboutées dans leur demande d’indemnisation.

L’audience s’était déroulée le 3 février dernier. Le procureur avait requis une peine de 7 500 euros d’amende dont 3 000 assortis du sursis simple.

