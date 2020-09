JUSTICE : Elle « disjoncte » car son fils lui ramène une robe à la place d’une jupe

Un dimanche à 17h50, une grand-mère va à la gendarmerie pour déposer plainte : son petit-fils (soit le fils de sa fille) est victime de violences. Examiné par un médecin aux urgences, il présente des traces de coups sur le corps ainsi qu’une morsure au pouce. L’enfant âgé de 13,5 ans a été battu par sa mère, SR, 38 ans.

Celle-ci était convoquée jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin mais était absente.

Les faits remontent au 23 février de cette année. SR demande à son fils d’aller lui chercher une jupe grise et il revient avec une robe grise. Son erreur l’a énervée. En partant, il aurait aussi bousculé son demi-frère, un bébé d’un an et demi, un comportement qui l’a encore plus énervée. SR tape alors son aîné sur la cuisse. Toujours selon elle, il lui aurait également donné des coups de poing. «Ça m’a fait disjonctée», a-t-elle expliqué aux gendarmes lors de son audition.

Elle saisit ainsi un marteau pour frapper son aîné. Ce dernier tient l’outil pour empêcher sa mère de le frapper. Comme il ne veut pas lâcher le marteau, elle prend une rallonge électrique pour le fouetter «jusqu’à ce qu’il lâche». L’enfant demande à sa mère d’arrêter. «Je lui ai remis deux coups…», poursuit-elle lors de son interrogatoire.

«Ce sont des faits effrayants. Le jeune a expliqué avoir été tapé a minima une fois par semaine», a déclaré le vice-procureur qui a requis une peine de quinze mois de prison avec sursis à l’encontre de la mère dont le casier judiciaire est vierge.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné SR à une peine de huit mois de prison avec sursis. Il a également reçu les demandes de constitution de partie civile de la victime et de dommages et intérêt. Cette partie là de l’affaire a été renvoyée sur intérêt civil. (soualigapost.com)