JUSTICE : Elle conduit après avoir bu 14 bières

Une femme âgée de soixante ans a comparu jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour conduite sans permis et en état d’ivresse ainsi que pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique.

Il y a un peu moins de deux mois, AV est au volant de sa voiture sur la route principale à Grand Case et zigzague.. Les gendarmes en patrouille l’aperçoivent et décident de la contrôler. La femme sent fortement l’alcool et essaie de partir à pied. Les gendarmes voient des bouteilles de bière dans le véhicule et veulent soumettre la conductrice à un test d’alcoolémie. Celle-ci dit ne pas pouvoir souffler pour des raisons médicales. Au final, aucun test n’est réalisé et le taux d’alcoolémie dans son sang reste inconnu. «J’ai dit que j’étais saoule, je pensais que ça suffisait», avoue-t-elle à la barre du tribunal. Elle reconnaît les faits sans difficulté. Elle confirme avoir consommé quatorze bières. Une quantité qui suscite l’interrogation des juges. Par ailleurs AV d’origine dominicaine, n’est pas titulaire du permis de conduire français ; elle ne possède qu’un permis délivré en République dominicaine.

Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé une peine de quatre mois de prison avec sursis et une interdiction de conduire pendant six mois.

(soualigapost.com)

