JUSTICE : Deux salariés accusés d’avoir utilisé la CB de l’entreprise à des fins personnelles

Deux anciens salariés d’une compagnie d’assurance étaient convoqués la semaine dernière devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour abus de confiance, escroquerie et complicité d’escroquerie. Chacun avait une carte bancaire de la société et l’ont utilisée à des fins personnelles ; ils ont ainsi largement dépassé le seuil de dépenses autorisées.

GP, 61 ans, était le comptable de la société. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 136 580 euros pour régler des dépenses personnelles (école de fille, impôts, téléphones, etc.).

Il lui est aussi reproché d’avoir modifié après Irma son contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la compagnie. Par un document antidaté, il a élevé la plafond d’indemnisation, le portant de 5 000 à 30 000 euros. Ce qui lui a permis de toucher les 30 000 euros. Il est accusé d’abus de confiance et d’escroquerie.

CD, âgé de 38 ans, était l’ancien manager de l’agence. Il lui est reproché d’avoir réalisé des dépenses personnelles ainsi que d’avoir réglé des soirées dans de clubs de divertissements pour adultes en partie hollandaise et des nuits d’hôtels avec la carte bancaire de la compagnie pour un montant de près de 29 200 euros à des fins personnelles. Il lui est aussi reproché d’avoir permis à GP d’avoir antidaté la modification de son contrat habitation après Irma. Il est accusé de complicité d’abus de confiance et d’escroquerie.

Les deux protagonistes ont été dénoncés par le commissaire aux comptes de la société qui a déposé une plainte auprès du parquet.

Le procureur a requis des peines de neuf mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros à l’encontre des deux prévenus. La compagnie d’assurance s’est elle aussi constituée partie civile. Elle demande à CD le remboursement de 67 000 euros et le versement de 20 000 euros au titre du préjudice économique et à GP le remboursement de 140 600 euros ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Le jugement a été mis en délibéré au 25 novembre.

(plus de détails sur www.soualigapost.com)