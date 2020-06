Justice : Condamné pour avoir mis le feu à un lolo

Jeudi 19 mars de cette année en milieu de journée, GF met le feu à l’un des lolos situés sur le front de mer à Marigot. Les pompiers arrivent sur les lieux, rapidement le début d’incendie est maîtrisé.

Les gendarmes vont ouvrir une enquête et identifier GF, un Saint-Martinois âgé de trente-six ans, grâce à un témoignage.

GF reconnaît ses actes. Il les justifie par le fait que SD, l’une des victimes avec GR qui exploitent le local, lui doit plus de 3 000 euros. Il aurait effectué un travail non déclaré et non rémunéré par SD.

A l’issue de la garde à vue de GF, le procureur lui délivre une convocation devant le tribunal de proximité de Saint-Martin ; il a ainsi comparu jeudi 18 juin.

A la barre, il a maintenu ses explications. Examiné entre temps par un médecin, il n’a pas été reconnu comme pyromane.

GR, l’autre victime, était également présent à l’audience pour se constituer partie civile. N’étant pas couvert par une assurance, il ne peut être dédommagé.

GF a été condamné à une peine de douze mois de prison assortis du sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de soins et d’indemniser les victimes. Celles-ci doivent présenter des pièces permettant d’évaluer le préjudice, ce volet de l’affaire a été renvoyé sur intérêt civil au mois de septembre. (soualigapost.com)