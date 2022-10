JUSTICE : Accusé d’agression sexuelle sur personne vulnérable, il a été relaxé

RF a été jugé jeudi dernier par le tribunal de proximité de Saint-Martin pour des faits « d’agression sexuelle sur une personne vulnérable ». Il avait proposé à la victime qui cherchait un emploi, de lui emmener son CV. Il lui a signifié que sa lettre de motivation n’était pas correcte et qu’il fallait la refaire et la porter de nouveau à l’accueil de la collectivité. Il lui a laissé comprendre qu’en tant qu’agent de la COM, il pourrait l’aider dans la rédaction du son CV. Il lui a donné rendez-vous dans une chambre d’hôtel où des échanges de baisers et des caresses entre les deux intéressés ont eu lieu.

La victime considère avoir été agressée sexuellement et demande 20 000 euros de dommages et intérêt. De son côté, le prévenu affirme qu’il n’y a pas eu de contrainte..

Pour le parquet, RF est coupable car « il y a une contrainte socio-économique » car RF « s’est présente comme quelqu’un en capacité de pouvoir offrir un travail ». C’est « la manière dont RF a construit cette situation » qui importe, « il a mis tout en place pour avoir une relation sexuelle avec les moyens disponibles pour placer la victime en situation de contrainte ».

Le procureur a requis une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes ainsi qu’une inéligibilité pendant cinq ans.

Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé RF des faits qui lui sont reprochés, car il estimé que la victime n’a pas agi sous la contrainte. (soualigapost.com)

151 vues totales, 151 vues aujourd'hui