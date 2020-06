JUSTICE : 6 mois de prison et interdiction de séjour côté français pour 2 jeunes de St Maarten

Ils ont 18,5 et 20 ans et résident côté hollandais. EG et IS ont comparu jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour usage illicite de produits stupéfiants, port d’armes de catégorie B et détention d’arme de catégorie C.

Précisément, il leur était reproché d’avoir été en possession d’une arme de poing, de deux couteaux et de 27 grammes de cannabis. Ils ont été arrêtés le 6 janvier dernier à Cul de Sac. Ce jour-là, ils se trouvent à bord d’une voiture stationnée sur le parking de l’embarcadère.

Il est aux alentours de 21 heures lorsque des gendarmes en patrouille aperçoivent le véhicule. De couleur rouge et blanche, ils les interpellent ; quelques jours plus tôt une voiture similaire impliquée dans un vol, a en effet été signalée par la police de Sint Maarten.

Les gendarmes décident alors de procéder au contrôle dudit véhicule. Cinq personnes sont à bord : IS est le conducteur, EG le passager avant et trois autres individus, mineurs, à l’arrière. Les militaires aperçoivent immédiatement une arme de poing de calibre 38 aux pieds de EG. Puis en fouillant, ils trouvent un poing américain, un petit couteau et un autre de 12 cm aux pieds de IS ainsi que du cannabis répartis dans cinq petits sachets. Seront également découverts des outils laissant penser que les individus s’apprêtaient à commettre des vols de voitures. Parmi ces outils : deux pieds de biche, cinq tournevis, un pic à glace, deux paires de ciseaux et deux masques.

Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement conforme aux réquisitions, soit douze mois de prison dont six assortis du sursis, une interdiction de détenir une arme pendant quinze ans ainsi qu’une interdiction de séjour côté français pendant trois ans.

Les trois jeunes mineurs ont fait eux l’objet d’une convocation devant le tribunal pour enfants. (soualigapost.com)