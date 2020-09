Jusqu’à 200 passagers maximum autorisés à voyager par jour entre Saint-Martin et la Guadeloupe

Compte tenu de la situation sanitaire, Alexandre Rochatte, préfet de la région Guadeloupe, a décidé en accord avec les compagnies aériennes Air Caraïbes et Air Antilles express de limiter le transport des passagers entre la Guadeloupe et les Îles du Nord.

Depuis le lundi 21 septembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, le déplacement des personnes par voie aérienne sera plafonné à 100 passagers à l’aller et 100 passagers au retour, par jour, et par compagnie. Cette mesure vise à limiter le risque de propagation du virus entre la Guadeloupe, Saint-Martin, et Saint-Barthélemy.

Air Caraïbes : un vol par jour entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin

Suite à l’arrêté de la préfecture de la Martinique publié en date du 18 septembre portant sur la réglementation des conditions d’entrée des personnes en provenance de Guadeloupe sur le sol Martiniquais dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid19 et à la mesure temporaire de transport par voie aérienne entre les îles du Nord et la Guadeloupe prise par la préfecture de Guadeloupe en accord avec les compagnies aériennes.

La compagnie Air caraïbes annonce la réduction de son programme de vols entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint- Martin.

La compagnie Air caraïbes annonce la réduction de son programme de vols entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin.

• Pointe-à-Pitre <> Fort-de-France : 2 vols par jour

• Pointe-à-Pitre <> Saint-Martin : 1 vol par jour

Le nouveau programme de vols de la compagnie est consultable sur son site internet www.aircaraibes.com. _AF