Journées nationales de la Croix-Rouge française : Une semaine indispensable pour soutenir les actions locales de solidarité

Du 14 au 22 mai prochains, les volontaires de la Croix-Rouge française iront à la rencontre du public sur le territoire afin de collecter les dons nécessaires pour faire vivre leurs activités locales. Ces journées nationales de la Croix-Rouge française sont un rendez-vous essentiel à la poursuite des actions de solidarité.

« Après deux années d’une grave crise sanitaire et en plein cœur d’un conflit que l’Europe n’a pas connu depuis la seconde guerre mondiale, notre société subit de plein fouet les impacts de crises pluridimensionnelles qui vont s’inscrire dans la durée, les difficultés risquent de se multiplier pour les plus vulnérables mais également pour de nouvelles franges de la population », souligne Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française. « La solidarité est primordiale en ces temps incertains ! Les volontaires de la Croix-Rouge française ont besoin de tout le soutien du public durant cette semaine de mobilisation qui va leur permettre de collecter l’argent pour poursuivre voire intensifier leurs actions de solidarité locale ».

A Saint-Martin, les bénévoles de la Croix-Rouge française se mobilisent aussi et vous solliciteront pour votre soutien et votre participation financière pour continuer à faire fonctionner le lieu d’accueil de jour / point hygiène, situé à la Maison Croix Rouge, à Concordia. « Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes accueillies au cours de nos permanences, a triplé et continue d’augmenter », précise Ketty Karam Fischer, Présidente de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge française à Saint-Martin.

Vous pouvez également donner de votre temps pour ce grand rendez-vous, en venant aider la Croix-Rouge à collecter en devenant bénévole d’un jour.

La Croix-Rouge tient dès à présent à remercier l’engagement citoyen, des personnes, commerces, entreprises, administrations qui autorisent cette quête sur leurs sites.

Comment se mobiliser pour soutenir les actions de la Croix-Rouge française ?

En ligne, en quelques clics depuis le site ww.croix-rouge.fr

Par SMS en envoyant (mentionner ici le mot clé disponible ici : https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p1_14690240/fr/liste-des-mots-cles-don-par-sms-jn-2022 ) au 92200 pour faire un don de 5€

Quelques équivalences rapides :

1€ c’est un repas,

4€ c’est un kit d’hygiène,

10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,

30€ c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers pour une personne sans couverture sociale,

60€ c’est la formation de bénévoles pour la prise en charge de malades d’Alzheimer…

