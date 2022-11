Journées des droits de l’enfant : plusieurs actions menées à Saint-Martin

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, célébrée le 20 novembre 2022, des activités autour de la thématique seront organisées à Saint-Martin, afin de sensibiliser les jeunes sur « les droits et les devoirs de l’enfant », du lundi 21 novembre au mercredi 23 novembre 2022.

La Délégation solidarité et famille, l’Observatoire Territorial de la Petite Enfance, la Direction de l’Education, la section jeunesse de la médiathèque territoriale, les établissements scolaires de la partie française et de la partie hollandaise ainsi que d’Anguilla, vont collaborer pour mettre en place ce programme.

La mise en œuvre du projet se déroulera sur trois jours :

– Le lundi 21 novembre aura lieu la 3ème édition du Débat « Les droits de l’enfant » à la CCISM. Cinq élèves de chaque école sont invités à débattre autour d’un article des droits de l’enfant sous le regard d’un modérateur.

Quatre établissements scolaires du second degré participent dont :

• Deux établissements scolaires de la partie française : Collège Mont des Accords et Collège Roche gravée de Moho

• Un établissement du côté hollandais : The Methodist Agogic Center (MAC)

• Un établissement d’Anguilla : Albina LAKE-HODGE Comprehensive school

Ensuite, le mardi 22 novembre des élèves de l’école Émile Choisy et Hervé Williams réaliseront une fresque murale à Concordia, en collaboration avec les artistes peintres de l’association Tournesol.

La journée du mercredi 23 novembre débutera à 9 heures par la signature de la demande d’adhésion au réseau, « VILLE AMIE DES ENFANTS » qui consiste à mettre en œuvre, les droits de l’enfant au niveau local et les sensibiliser à la solidarité internationale.

Ensuite, une émission en direct sur SOS Radio sera animée sous le thème : « un enfant a des droits mais aussi des devoirs ».

Pour clôturer le programme, le spectacle « Nourish me & Watch me grow», sera présenté par des enfants du périscolaire dans l’après-midi. A travers, l’ensemble de ces actions les enfants se rencontreront et échangeront sur l’existence des droits qui les protègent et des devoirs essentiels dans leur environnement.

La Collectivité et ses partenaires souhaitent que ce dispositif informe au mieux les enfants sur leurs droits et leurs devoirs dans leur quotidien.

351 vues totales, 351 vues aujourd'hui