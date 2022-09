JOURNEE NATIONALE DU SPORT : Rendez-vous le 21 septembre dans les écoles de Saint-Martin pour promouvoir le sport scolaire

Promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif local : telles sont les ambitions de la journée nationale du sport scolaire, qui a lieu chaque année en septembre dans la France entière et dans les DOM. En 2022, la journée du Sport scolaire a lieu le mercredi 21 septembre prochain.

La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Ainsi le 21 septembre prochain, dans les écoles, collèges et lycées de France et de Saint-Martin (!), des manifestations sportives et ludiques – démonstrations, tournois, compétitions d’athlétisme – réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents sur le thème de l’inclusion par le sport.

L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme de près de 2 millions d’élèves licenciés et d’attirer de nouveaux élèves vers le sport scolaire.

Par ailleurs, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 est une occasion de porter les valeurs de l’olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs du sport comme le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles. Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu’il véhicule a pour objectif de favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs champions français de 2024.

Le saviez-vous ?

Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse travaille étroitement avec le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF), les fédérations sportives (USEP, UNSS, UGSEL) et le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) pour diffuser l’esprit olympique au sein des écoles et établissements scolaires et transmettre durablement la passion du sport à l’horizon 2024 pour toute la génération 2024. Cette journée symbolise cet engagement collaboratif au service de la réussite de tous les élèves

La JNSS s’intégre à la « Semaine européenne du sport » (EWoS), initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l’activité physique dans toute l’Europe par une campagne baptisée « #BeActive ». AF

322 vues totales, 322 vues aujourd'hui