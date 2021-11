Journée Mondiale du Diabète : le 14 novembre : plusieurs actions seront menées par Saint-Martin Santé

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d’une mobilisation collective. Son objectif : mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir.

Pour chaque édition, les associations locales organisent des événements, rencontres, conférences, des stands pour diffuser des informations et faire compléter des questionnaires de test de risque.

Ce sont des temps d’échange conviviaux et de sensibilisation à la prévention, pour mieux vivre, mieux manger, bouger plus !

A l’instar des années précédentes, Saint-Martin Santé sera sur le terrain et organisera des actions de sensibilisation, de prévention, d’information et de dépistage du diabète. A Saint-Martin, le diabète touche au moins une famille sur deux » rappelle Chantale Thibaut, présidente de Saint-Martin Santé.

Avec 400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c’est une véritable pandémie et un enjeu de santé publique majeur. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie.

Dans le monde, 1 personne sur 2 est atteinte de diabète sans le savoir.

Professionnels de santé et grand public doivent prendre conscience de l’importance de la prévention pour identifier les risques au plus tôt, pour les prévenir et les maîtriser.

L’insuline a 100 ans

L’année 2021 marque le 100ème anniversaire de la découverte de l’insuline par les chercheurs Frederick Banting et Charles Best à l’Université de Toronto.

Première protéine dont on a pu entièrement déterminer la structure chimique et que l’on a pu reproduire grâce au génie génétique, l’insuline a sauvé la vie de centaines de millions de personnes atteintes de diabètes. L’insuline s’est donc imposée comme un moyen de lutte indispensable contre le diabète et la recherche se poursuit désormais autour de cette protéine pour continuer d’améliorer les conditions de vie des personnes diabétiques. _AF