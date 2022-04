Journée d’investiture du Conseil territorial de Saint-Martin : Louis Mussington élu président de la Collectivité de Saint-Martin à l’unanimité des voix

La cérémonie d’installation du nouveau conseil territorial s’est déroulée dimanche matin en présence de quelque trois cents invités. Des tentes et chaises avaient été installées devant l’hôtel de la collectivité pour l’occasion. Selon le protocole, les conseillers territoriaux ont désigné le président, les membres du conseil exécutif et les vice-présidents, chaque scrutin était à bulletin secret.

La cérémonie a débuté peu après 10 heures avec l’élection du président, poste pour lequel une seule candidature a été déposée, celle de Louis Mussington. Le leader du Rassemblement saint-martinois a été élu à l’unanimité des 23 voix, les conseillers de l’opposition ont également voté pour lui. A l’annonce du résultat, il n’a pas caché son émotion, tenant sa tête dans ses mains. L’écharpe tricolore lui a été passée par son frère. Officiellement investi, Louis Mussington a présidé la cérémonie qui s’est poursuivie avec l’élection des membres du conseil exécutif.

Le conseil exécutif est composé du président et de six autres membres issus du conseil territorial. Ils ne sont pas élus d’office, les personnes doivent déposer leur candidature et ensuite un vote est organisé au sein du conseil territorial. Si la loi n’impose pas la présence d’un membre de l’opposition, il est de coutume républicaine de proposer un siège à l’opposition. Aussi le RSM a-t-il proposé à Daniel Gibbs de déposer une candidature. Ce qu’il a accepté.

Selon la loi, le vote ne peut intervenir dans la foulée ; un délai d’une heure entre l’élection du président du conseil territorial et l’officialisation des candidatures aux postes du conseil exécutif doit être respecté. 60 minutes plus tard, Louis Mussington a annoncé qu’il n’y avait pas eu d’accord sur la composition de la liste. Conséquence, il a dû, toujours comme indiqué dans la loi organique, procéder à l’élection du conseil exécutif au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Cela a signifié que les candidats ont dû former d’autres listes et les présenter à leurs collègues ; et là encore un délai d’une heure a dû être respecté. La cérémonie a été suspendue.

Elle a repris 60 minutes plus tard vers 12h40, le groupe RSM a présenté une liste menée par Alain Richardson avec Dominique Democrite Louisy, Frantz Gumbs, Martine Beldor, Michel Petit et Bernadette Davis. La Team Gibbs a présenté une liste menée par Daniel Gibbs avec Mélissa Rembotte, Philippe Philidor, Marie-Dominique Ramphort et Alain Gros-Desormeaux. A l’issue du vote, la liste d’Alain Richardson a obtenu 18 voix, celle de Daniel Gibbs 5 voix. Ont donc été élus au final (et sans surprise) Dominique Democrite Louisy, Frantz Gumbs, Martine Beldor, Michel Petit et Daniel Gibbs. La parité n’était pas imposée dans la composition du conseil exécutif.

La cérémonie s’est poursuivie avec l’élection des vice-présidents, lesquels sont obligatoirement quatre des élus (de la majorité) du conseil exécutif. Se sont présentés successivement Alain Richardson, Frantz Gumbs, Dominique Democrite Louisy et Michel Petit. Ils ont chacun obtenu 18 voix sur 23 à l’exception de Michel Petit qui en a recueilli une de moins ; les autres bulletins étaient nuls. Les quatre vice-présidents ont ensuite reçu leur écharpe.

Puis Louis Mussington a prononcé son discours de politique générale en anglais et en français, ce qui a clôturé cette cérémonie. Avant de rejoindre leurs invités, les nouveaux élus ont dû désigner les élus membres au sein des satellites (port, office de tourisme, CTOS), de la Semsamar, l’EEASM, l’Ehpad et au sein de la commission d’appel d’offres.

Election des 4 vice-présidents qui siègent au sein du Conseil exécutif et du Conseil territorial de Saint-Martin :

1 er vice-président : Alain Richardson

avec 18 voix pour et 5 votes blancs.

2 ème vice-président : Frantz Gumbs

avec 18 voix pour et 5 votes blancs

3 ème vice-présidente : Dominique Louisy

avec 18 voix pour et 5 votes blancs

4ème vice-président : Michel Petit

avec 17 voix pour et 6 votes blancs.

Le conseil territorial s’est ensuite réuni afin de voter plusieurs délibérations permettant d’installer la mandature 2022-2027

Délibération Délégation des compétences du Conseil Territorial au Conseil Exécutif :

16 voix pour – 5 voix contre – 2 abstentions

Délibération Constitution de la commission d’Appel d’Offres CAO :

Votée à l’unanimité des 23 conseillers :

Membres :

Frantz GUMBS

Martine BELDOR

Gérald MENARD

Annick PETRUS

Alain GROS-DESORMEAUX

Suppléants :

Dominique LOUISY

Audrey GIL

Steven COCKS

Valérie FONROSE

Melissa REMBOTTE

Délibération : Désignation des élus à la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) :

Votée à la majorité des voix :

18 pour / 5 abstentions

Raphael SANCHEZ

Dominique LOUISY

Bernadette VENTOU

Audrey GIL

Alain RICHARDSON

Gerald MENARD

Angeline LAURENCE

Délibération : Désignation des élus à l’EPIC Office de tourisme :

Votée à la majorité des voix :

18 pour / 5 abstentions

Valérie DAMASEAU désignée présidente par le Conseil Territorial

Bernadette DAVIS

Valérie FONROSE

Steven COCKS

Gerald MENARD

Bernadette VENTOU

Audrey GIL

Angeline LAURENCE

Suppléants :

Alain RICHARDSON

Louis MUSSINGTON

Dominique LOUISY

Annick PETRUS

Martine BELDOR

Michel PETIT

Raphael SANCHEZ

Frantz GUMBS

Délibération : Désignation des élus à la SEMSAMAR :

Votée à la majorité des voix :

17 pour / 6 abstentions

Alain RICHARDSON

Steven COCKS

Martine BELDOR

Dominique LOUISY

Valérie DAMASEAU

Audrey GIL

Annick PETRUS

Délégué Steven COCKS

Mandataire habilité à représenter la collectivité pour l’élection du PDG de la SEMSAMAR : Alain Richardson

Délibération : Désignation des élus à l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement – EEASM :

Votée à l’unanimité 23 voix pour

Le président et ses vice-présidents seront élus par le Conseil d’Administration de l’EEASM.

Valérie FONROSE

Gerald MENARD

Daniel ARNELL

Raphael SANCHEZ

Alain RICHARDSON

Marie-Dominique RAMPHORT

Délibération : élection des représentants à l’EHPAD Bethany Home :

Votée à l’unanimité 23 voix pour

Le président du Conseil Territorial est président de droit de l’Ehpad. Il peut désigner un représentant.

Bernadette VENTOU

Michel PETIT

Valérie FONROSE

Martine BELDOR

Melissa REMBOTTE

Délibération : désignation des élus à l’Etablissement portuaire :

Membres du Conseil d’administration :

votée à l’unanimité des voix.

Arnel DANIEL candidature au poste de président (élection du président par le Conseil d‘Administration du port).

Gérald MENARD

Bernadette DAVIS

Raphael SANCHEZ

Daniel GIBBS

Jules CHARVILLE

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui