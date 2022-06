Job Dating Tourisme 2022 : 535 personnes ont pu bénéficier d’un entretien professionnel

La caravane de l’emploi – Job Dating Tourisme – a permis de mettre en relation de nombreuses personnes en recherche d’emploi dans le milieu du tourisme avec des professionnels du secteur.

Grâce au partenariat fructueux entre la collectivité de Saint-Martin, l’Etat, Pôle Emploi, la CCISM et la Mission Locale, le Job Dating Tourisme 2022 a porté ses fruits.

En effet, à Quartier d’Orléans, le mercredi 15 juin, 175 personnes ont été reçues en entretien professionnel, 70 personnes le 16 juin à Sandy-Ground et enfin 290 personnes le 17 juin à Marigot.

Le président de la Collectivité Louis Mussington, la 3ème vice-présidente en charge du développement Humain, Dominique Louisy, la présidente de la commission Formation, Emploi, Apprentissage, Martine Beldor, souhaitent chaleureusement remercier l’ensemble des partenaires, en particulier l’Etat qui finance ce dispositif aux côtés de la collectivité, dans le cadre du Pacte d’Investissement dans les Compétences.

Merci au Club du tourisme et à l’association FTPE pour leur implication ainsi qu’aux équipes techniques qui ont organisé et coordonné ces trois rendez-vous avec professionnalisme et une énergie sans faille. Le prochain rendez-vous est prévu fin juillet pour le forum de la formation.

