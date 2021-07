Jeux Olympiques : Rendez-vous ce matin à 7 heures (SXM) pour la cérémonie d’ouverture !

Reportés en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo ont lieu cette année, en 2021, du 21 juillet au 8 août. Avec près de 11000 athlètes engagés dans 33 disciplines sportives, dont cinq nouvelles au programme, le spectacle sera riche au Japon mais sans public, toutes les épreuves se déroulant à huis clos.

• Cérémonie d’ouverture

Si la compétition a débuté dès le 21 juillet, avec les premiers matchs en football (la France a perdu 4-1 contre le Mexique) et en softball, les Jeux olympiques seront officiellement lancés ce vendredi 23 juillet à l’occasion de la cérémonie d’ouverture au Stade Olympique. Rendez-vous à 20h heure locale (13h heure française) pour suivre le défilé des délégations. Une cérémonie déjà historique puisque ce sera la première de l’histoire avec deux porte-drapeaux, un homme et une femme, par nation (Clarisse Agbegnenou et Samir Aït-Saïd sont les porte-drapeaux de la délégation française).

• Horaires des épreuves

Il y a sept heures de décalage horaire entre Paris et Tokyo. La grande majorité des épreuves de ces Jeux Olympiques débutera à 1h du matin (heure française) pour se terminer vers 15h (toujours heure française). Les Jeux Olympiques sont à suivre en intégralité sur Eurosport et France Télévisions (France 2, France 3 et France 4).

• Le programme du week-end :

Vendredi 23 juillet :

Cérémonie d’ouverture : à partir de 13h (heure française), 7h (SXM)

Aviron : séries skiff (H/F), séries deux de couple (H/F), séries quatre de couple (H/F) – à partir de 1h30 (heure française)

Tir à l’arc : qualifications Individuel (H/F) – à partir de 2h

• Samedi 24 juillet :

Basketball 3×3 : début de la phase de groupes (H/F) – à partir de 3h15

Boxe : 16e de finale poids plume (F), 16e de finale poids mi-moyen (H), 16e de finale poids mi-lourd (H), 8e de finale poids lourd (H) – à partir de 4h

Cyclisme sur route : course en ligne (H) – à partir de 4h

Escrime : épée individuelle (F) et sabre individuel (H) – à partir de 2h

Handball : début du tour préliminaire (H) avec France-Argentine – à partir de 2h

Judo : -48kg (F), -60kg (H) – à partir de 4h

Natation : début de la compétition avec : séries 400m quatre nages (H/F), séries 100m papillon (F), séries 400m nage libre (H), séries 100m brasse (H), séries relais 4 x 100m nage libre (F) – à partir de 12h

Taekwondo : -49kg (F), -58kg (H) – à partir de 3h

Tennis : début des simples et des doubles (H/F) – à partir de 4h

Volleyball : début du tour préliminaire avec Italie vs. Canada, Brésil vs. Tunisie, Comité Olympique de Russie vs. Argentine, Japon vs. Vénézuela et Etats-Unis vs. France (H) – à partir de 2h

• Dimanche 25 juillet :

Basketball : tour préliminaire avec France vs. Etats-Unis, Iran vs. Vainqueur du TQO Victoria, Vainqueur du TQO Split vs. Vainqueur du TQO Belgrade, Australie vs. Nigeria (H) – à partir de 3h

Cyclisme sur route : course en ligne (F) – à partir de 6h

Escrime : fleuret individuel (F) et épée individuelle (H) – à partir de 3h

Football : phase de groupes (H) – à partir de 9h30

Handball : début du tour préliminaire (F) – à partir de 2h

Judo : -52kg (F), -66kg (H) – à partir de 4h

Natation : finale 400m nage libre (H), finale 400m 4 nages (H/F), finale 4x100m nage libre (F) ; demi-finales 100m papillon (F), demi-finales 100m brasse et 400m nage libre (H) ; séries 100m dos, 100m brasse et 400m nage libre (F) ; séries 200m nage libre, 100m dos et relais 4x100m nage libre (H) – à partir de 3h30

Skateboard : finale street (H) – à partir de 2h

Surf : 1er et 2e tour (H/F) – à partir de 0h

Taekwondo : -57kg (F), -68kg (H) – à partir de 3h

Tir : finales 10m carabine à air (H), finale 10m pistolet à air (F) – à partir de 2h

Tir à l’arc : finale par équipe (F) – à partir de 2h30