Jeux olympiques et paralympiques 2021 : Vingt-quatre sportifs des Outre-mer honorés par Emmanuel Macron

Lundi 13 septembre, le président de la République a décoré de la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite 24 sportifs ultramarins ayant participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Une nouvelle décoration de la Nation qui honore leur mérite. Rendez-vous désormais à Paris 2024 !

Accompagnés de leurs entraîneurs, des présidents de fédérations et de leurs familles, les sportifs de haut niveau ont reçu une décoration des mains du président de la République.

A noter que les champions olympiques qui participaient à leurs premiers Jeux sont faits chevaliers de la Légion d’honneur et les médaillés d’argent et de bronze chevaliers de l’ordre national du Mérite. En cas de doublé en or, les athlètes sont promus officiers de la Légion d’honneur. _AF