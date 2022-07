Jeunesse : Un bal masqué pour une soirée de rêves 

Ce samedi 23 juillet, au lycée professionnel Daniella Jeffry, se déroulera le bal de promo 2022 organisé par l’association Jeunesse Soualiga. Cette année, «les cœurs ont penché pour le thème bal masqué». Une soirée pour célébrer l’achèvement des années de lycée.

Jean-Marc Gervais souhaitait aller plus loin dans son engagement pour la jeunesse en offrant aux jeunes bacheliers une soirée pour célébrer leur réussite : un bal de promo, une soirée de rêves. Parti du constat qu’en partie française ce bal n’existait pas, il met sur pied la première soirée de rêves en 2005. Un moyen aussi de motiver les prochains candidats au baccalauréat à obtenir leur diplôme. Et de là est née la première valse. «C’était à l’hôtel Flamboyant. Ce bal a tout enclenché», se souvient Jean-Marc.

Après deux ans d’absence le bal est de retour ce week-end. «Il était important pour nous de l’organiser, même si le format est réduit. On sait qu’en tant qu’organisateurs on va être éblouis par les bacheliers qui arrivent en limousine, ou font des entrées type cracheurs de feu. C’est eux qui donnent vie à la magie de ce bal», confiait Jean-Marc Gervais. Et en cette année 2022, les jeunes participants auront carte blanche pour préparer minutieusement leur tenue de soirée et imaginer leur entrée sur la piste pour ce «bal masqué».

Durant l’événement, se dérouleront plusieurs concours comme l’élection de la reine et du roi de la soirée, du meilleur danseur, du meilleur couple ainsi que le prix du jury.

Durant la célébration, se jouera également une tombola pour gagner un téléphone.

Les festivités seront lancées ce samedi 23 juillet, entre 21h et 21h30, après la remise des prix lors de la soirée des lauréats, organisée par la Collectivité. Environ 200 bacheliers seront au rendez-vous.

Plus d’infos

La soirée de rêves 2022 se déroulera au lycée professionnel Daniella Jeffry, à Concordia, le 23 juillet 2022 dès 21h. Les tickets sont disponibles au bureau de Jeunesse Soualiga à Concordia, et sur le site web www.jeunessesoualiga.fr/page/1938174-presentation-de-la-soiree

Tarifs : 10€ entrée

15€ entrée et ticket de tombola

_Pc

21 vues totales, 21 vues aujourd'hui