JEUNESSE : « Quartiers d’été », des activités gratuites tout l’été

Les associations de Saint-Martin se mobilisent pour proposer gratuitement des activités culturelles et sportives aux enfants des quartiers prioritaires

Dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été 2020 » financé à hauteur de 200 000 € par l’Etat, plusieurs associations de Saint-Martin sont mobilisées tout l’été pour proposer gratuitement des activités culturelles et sportives aux enfants des quartiers prioritaires de tous âges. La Préfète des Îles du Nord s’est rendue sur la plage de Friar’s Bay hier matin pour rencontrer plusieurs responsables de clubs impliqués : Thierry Saint-Auret, du club Caribbean Karate Oyama, Jessica Della-Vedova du Ranch du Galion, et Antoine Bonna, du club de voile de Friar’s Bay. En plus du karaté, du cheval et de la voile, seront également proposés de la boxe, des ateliers d’art urbain, des ateliers Bibliothèques Sans Frontière, du football, du beach soccer et des ateliers sur la sécurité routière mentionnés précédemment. Des colos apprenantes seront également organisées en août : 15 jeunes de Saint-Martin participeront à un voyage d’une semaine aux Saintes.

(Source : www.lepelican-journal.com)