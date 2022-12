JEUNESSE : Premier salon de l’Orientation et de la Mobilité étudiante de Saint-Martin, les 8 et 9 décembre 2022 !

La Collectivité de Saint-Martin et son service Jeunesse et Sports, ont le plaisir d’organiser la première édition du salon de l’Orientation et de la Mobilité de l’Etudiant (SOME) les 8 et 9 décembre 2022, dans l’enceinte du lycée Daniella Jeffry à Marigot-Concordia. Cet événement est organisé en partenariat avec la Mission Locale, le Point Info Jeunesse de la Collectivité et le Pôle d’Excellence par le Sport.

Cette manifestation annuelle s‘adresse essentiellement aux lycéens pour qui la préparation du parcours professionnel est une étape cruciale à ce stade de leur scolarité. Les collégiens de 4e et 3e sont aussi invités à participer au SOME, afin qu’ils puissent déjà entrevoir des filières d’études.

A travers cette initiative, la Collectivité de Saint-Martin souhaite apporter aux jeunes du territoire un accompagnement concret quant aux possibilités d’orientation qui s’offrent à eux en matière d’études post-baccalauréat, de formation et de professionnalisation, au niveau national comme international.

L’objectif de ce salon, porté par le Président Louis Mussington et la 3e vice-présidente Dominique Louisy, est de mettre à disposition des collégiens et lycéens l’information adéquate en faveur d’une orientation mieux ciblée et d’une formation secondaire leur permettant d’envisager leurs études dans une perspective de « retour au pays ».

Le salon accueillera les élèves au lycée Daniella Jeffry :

• Jeudi 8 décembre de 8H00 à 17H00

• Vendredi 9 décembre de 17H30 à 20H00

La collectivité a identifié environ 2000 Jeunes potentiellement intéressés par ce salon. Les jeunes en formation pré et post-bac pourront ainsi découvrir durant ces deux jours le Pôle Orientation, le Pôle Formation ainsi que le Pôle Métiers pour mieux s’informer.

Ils pourront participer à des ateliers spécialement conçus autour de sujets liés à l’accompagnement, l’orientation et la préparation à la mobilité.

Les thématiques sont donc structurées autour de trois pôles attractifs majeurs :

• Pole concours

• Pole fonction public territorial

• Pole économie bleue

La formation des jeunes constitue un enjeu prioritaire pour le président Louis Mussington et sa majorité.

La Collectivité de Saint-Martin et l’ensemble de ses partenaires espèrent que ce rendez-vous sera un facteur de cohésion et d’espérance pour tous ceux qui croient dans les potentialités de Saint-Martin. Les jeunes sont appelés à venir nombreux !

Un site Internet spécialement dédié au salon SOME 2022 est maintenant disponible à l’adresse suivante :

https://some.qant.fr

