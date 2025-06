JEUNESSE : Le retour du Ticket Sport

C’est un rendez-vous que de nombreux enfants attendent avec impatience chaque été : le Ticket Sport est de retour. La Collectivité a lancé l’édition 2025 de son opération, afin d’offrir aux jeunes de 7 à 14 ans des vacances sportives, éducatives et ludiques.

Jusqu’au 27 Juin, cent places sont ouvertes à l’inscription. Cette année, le Ticket Sport se déroulera du 7 juillet au 1er août, du lundi au vendredi de 8h à 13h, au stade Jean-Louis Vanterpool, à Marigot. Encadrés par des professionnels, ils seront invités à se dépenser, se faire de nouveaux amis et à vivre des moments de plaisir tout en découvrant de nombreux sports.

Les familles peuvent d’ores et déjà télécharger leur dossier d’inscription (voir infos), puis le rapporter, dûment complété, à l’accueil de l’annexe de la Collectivité, installé dans l’ancienne école de Bord de Mer, rue de la Liberté, jusqu’au 27 Juin, de 8h à 15h.

Le tarif est fixé à 80€ par enfant, avec des réductions pour les fratries (70€ pour deux enfants et 60€ pour trois ou plus). Chaque dossier doit contenir, outre le formulaire d’inscription signé et le règlement intérieur, une attestation d’assurance responsabilité civile, une copie de la pièce d’identité de l’enfant, une photo récente, un certificat médical ou la copie d’une licence sportive, et le carnet de santé (page vaccinations).

Pour assurer le bon fonctionnement des activités, chaque tranche d’âge est identifiée par une couleur de tee-shirt : rouge pour les 7-8 ans, bleu pour les 9-10 ans, jaune pour les 11-12 ans et vert pour les 13-14 ans. Une tenue de sport est exigée, avec casquette, baskets et pantalon de sport (jeans interdits), afin que chaque enfant soit équipé de manière sécurisée et confortable.

Infos et inscriptions : https://urls.fr/a4V3tr