JEUNESSE / Global Youth Day : La jeune génération en mouvement pour les plus vulnérables

Samedi 15 mars, la communauté adventiste de Marigot s’est rassemblée, aux côtés des jeunes, pour tendre la main aux personnes en difficulté.

Pour célébrer la 10ème édition locale de la Journée mondiale de la jeunesse, une cinquantaine de jeunes, âgés de 3 à 16 ans, se sont réunis pour partager un moment de solidarité avec la population saint-martinoise.

De 9h à 13h, la Société de la Jeunesse Adventiste du 7ème jour s’est mobilisée de Marigot, à Bellevue en passant par Concordia.

Les premiers à recevoir la visite des enfants de 3 à 9 ans furent les résidents de la maison de retraite Bethany Home.

Les adolescents, âgés de 10 à 16 ans, se sont quant à eux rendus au centre d’hébergement de l’association ALEFPA-Le Manteau.

Ils y ont distribué des kits d’hygiène et des collations aux plus démunis. Eux aussi à pied, les jeunes participants et leurs encadrants ont rejoint les patients du centre hospitalier Louis Constant Fleming pour leur offrir des roses.

La matinée s’est achevée en chanson autour de leurs stands « Santé, Dons et Écoute », installés à la rue de Hollande.

« Nous voulons que les enfants comprennent qu’il n’y a pas d’âge pour apporter sa pierre à l’édifice », déclare Quincess Sidwah, représentante de la fédération adventiste de la Guadeloupe et responsable de la Société de la Jeunesse Adventiste de Saint-Martin.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter