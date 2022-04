Jeunesse et éducation sont au cœur des préoccupations de Louis Mussington

«Vous avez dit haut et fort que vous voulez être considérés. (…) Ma réponse aux jeunes est de dire avec la même énergie [avec laquelle ils se sont mobilisés pendant ces élections] que nous avons entendu votre cri et nous sommes pleinement conscients de vos situations difficiles», a lancé Louis Mussington à destination des jeunes en préambule de son discours de politique générale dimanche matin.

La nouvelle majorité présentera en détail ses mesures «pour lutter contre le fort taux de chômage et la crise sociale dans les semaines à venir».

Le leader du Rassemblement saint-martinois a toutefois déjà annoncé «la mise en place d’un plan jeunesse pour l’aider à s’insérer dans la société». «Nous devons relancer la commande publique et faire jouer des clauses d’insertion dans tous les marchés», a-t-il insisté. La nouvelle majorité veut également rouvrir les négociations avec l’Etat pour l’implantation d’un RSMA à Saint-Martin «afin de permettre à ceux qui sont sortis du cycle scolaire de trouver une offre à la hauteur de leurs envies». Louis Mussington a aussi annoncé la création d’une école d’infirmières afin «d’augmenter le nombre de jeunes professionnels dans le domaine médical à Saint-Martin » et avoir déjà pris contact avec l’université des Antilles pour qu’à la rentrée prochaine des formations diplômantes soient installées à Saint-Martin ; créer une antenne de l’université des Antilles est un projet que Louis Mussington défend depuis plusieurs années.

Autre cheval de bataille de Louis Mussington, le bilinguisme. Aussi s’est-il engagé à «signer rapidement avec la France une convention relative à un enseignement entièrement bilingue dans les écoles de Saint-Martin». Reste toutefois à voir comment l’Education nationale sera en mesure d’appliquer la mesure.

Dans cette attente et de manière plus globale, les priorités du Rassemblement saint-martinois seront de «rétablir la confiance, relancer la machine administrative et répondre aux besoins de la population» mais aussi de renforcer la coopération avec Sint Maarten et les autres territoires de la Caraïbe, d’entamer «en toute confiance des relations avec l’Etat», d’inscrire pleinement Saint-Martin dans la prochaine programmation européenne et de contribuer à la redynamisation économique de Saint-Martin.

«Il s’agit dorénavant, sous le contrôle de la population, de transformer ce projet en réalisation. C’est la grande ambition que porte notre équipe. L’élan qui s’est manifesté dimanche [27 mars] est le carburant de cette équipe de femmes et d’hommes dévoués et engagés », a conclu Louis Mussington. (source : soualigapost.com)

