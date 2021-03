JEU VIDÉO : « Le Crabe en Or », premier jeu vidéo saint-martinois bercé par les contes créoles

C’est à Samy D’Alexis et au concept Manni Mannyòk que l’on doit ce petit bijou qu’est « Krab an Lò-la » (Le Crabe en Or).

Professeur de créole et d’arts plastiques au collège Mont des Accord, Samy D’Alexis, guadeloupéen d’origine, s’est essayé à la programmation informatique pendant le confinement. Il lui aura fallu une année entière pour penser, créer, concevoir et apprendre à coder son propre jeu vidéo. Il a endossé tous les rôles nécessaires à la conception d’un tel support, revêtu toutes les casquettes sans compter les nuits blanches. Fier de sa culture créole, Samy D’Alexis se devait de lui rendre hommage en la replaçant au centre de sa création. Le Crabe en Or est donc devenu le tout premier jeu vidéo réalisé autour des contes créoles et de la culture guadeloupéenne.

Totalement gratuit sur Google Play et Google Chrome, ce jeu vidéo entièrement en créole guadeloupéen raconte l’histoire de deux jeunes, Manno et Charlot, qui partent à la recherche d’un crabe en or mythique qui, selon la légende, apparaitrait chaque année pendant les vacances de Pâques. Les recherches des protagonistes vont les conduire tout droit vers une multitude de péripéties au cœur des croyances et de l’imaginaire antillais. Le jeu vidéo n’est disponible pour l’instant qu’en créole, ce qui en fait un grand outil pédagogique intégré dorénavant au projet académique 2020-2021 par le rectorat de Guadeloupe, ce qui plait démesurément aux jeunes élèves du professeur.

L’adaptation en version française et version anglaise est également en cours. Le graphisme particulier de Krab an Lò-la rappellera aux bons souvenirs des aficionados des jeux vidéo d’antan. La version actuellement disponible s’adresse aux 12 ans et plus. Malgré l’autofinancement de cette dernière, une cagnotte a été mise en place en ligne pour aider à la réalisation d’une version tout public : https://www.leetchi.com/c/krab-an-lo-la

Pour jouer en ligne au jeu « Le Crabe en Or » : https://www.krabanlo.com

_Vx