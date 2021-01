JARDIN BOTANIQUE – MUSÉE / L’Amuseum Naturalis : promenade entre histoire, poésie et coloriage

Voilà maintenant 6 mois que le musée gratuit de la nature et du patrimoine de Saint-Martin a rouvert ses portes.

Véritable puit de savoir et d’histoire créé par l’association des Fruits de Mer et situé dans l’historique « The Old House » à Quartier d’Orléans (sur la colline au-dessus de la plage de Galion), le désormais célèbre musée s’est très vite adapté à cette nouvelle formule de visite extérieure pensée dans le respect des gestes barrières et avec des horaires aménagés, du mardi au samedi de 9 à 12h.

Outre la salle d’exposition en plein air, des points de vue magnifiques sur les îles voisines, les jardins gorgés d’arbres et de plantes typiques, dont certaines sont d’ailleurs disponibles gratuitement sur place, sans oublier les divers clins d’œil à la médecine traditionnelle avec, par exemple, le « bush tea » et les panneaux de poésie saint-martinoise, de nombreux livres sont disponibles à la lecture, à l’achat ou via le site de l’association.

Mais surtout pour les plus petits (ou les plus grands adeptes de l’art-thérapie), se trouve à leur disposition un livre gratuit de coloriage d’oiseaux intitulé « Endemic Birds of the West Indie », illustré par Christine Elder avec un texte de Mark Yokoyama, qui présente 50 oiseaux dont 5 qui ne se trouvent qu’à Saint-Martin. À vos crayons !

