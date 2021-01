INTERNET : Dauphin Telecom et Orange signent une convention avec l’Etat pour le déploiement de la fibre optique

L’objectif des autorités et des opérateurs d’infrastructures est de proposer à 100 % de la population une connexion internet très haut débit : Dauphin Telecom, Orange et THD Tel ont choisi d’y parvenir via la technologie FTTH (Fiber to the home) et MSR via la FTTLA (Fiber to the last amplifier).

D’un commun accord, les trois opérateurs qui déploient la fibre optique, se sont répartis le territoire : THD Tel le fait sur la Baie Nettle et les Terres Basses ; Orange et Dauphin sur le reste du territoire. Vendredi dernier, ces deux derniers ont officialisé leur programme de déploiement avec l’Etat et la société Tintamarre via la signature d’une convention.

A ce jour, Orange permet à près de 4 500 logements de se raccorder à la fibre optique dans 10 de ces quartiers : Quartier d’Orléans, Oyster Pond, Anse Marcel, Cul-de-Sac, Mont-Vernon, Orléans Spring, Hope Estate, Concordia, Concordia Spring et Marigot.

Dauphin Telecom propose déjà 2 174 prises raccordables dans le parc et les jardins de la Baie orientale, Hope Estate, Grand Case et Bellevue. THD Tel dispose de 2 200 prises.

Dans les secteurs qui ne sont pas encore raccordables, des travaux de génie civil doivent être réalisés par la société Tintamarre ; ils doivent l’être principalement sur le réseau secondaire.

Fin 2022, Dauphin Telecom aura construit 5 526 prises raccordables, Orange 16 000 et THD Tel 2 200.