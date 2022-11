INTEMPÉRIES : Retour sur ce week-end très pluvieux

Les prévisions de Météo France l’annonçaient, les pluies se sont bel et bien déversées sur notre territoire le week-end dernier créant de nombreuses inondations et rendant certains axes routiers impraticables. Heureusement, aucun blessé ni victime n’est à déplorer.

Le ciel menaçant et les pluies par intermittence se sont invités dès vendredi. Au vu de l’évolution rapide du phénomène météorologique, les Îles du Nord ont été placées sous vigilance orange « fortes pluies- orages » le samedi. Les fin de journée et soirée furent particulièrement arrosées avec des relevés de niveaux de précipitations de 131mm à Marigot et 26mm à la station de Gustavia. À 17h samedi, le réseau routier était déjà par endroit fortement dégradé entre la présence de larges marres profondes et des débris causant des perturbations du trafic. En soirée, la situation ne s’est guère améliorée avec une pluie qui a gagné en puissance. Les secteurs les plus impactés par les inondations et l’évacuation ardue de l’eau : la zone de la route de l’espérance et le long de l’aéroport noyée sur plusieurs centaines de mètres, les abords de l’Hôtel de la Collectivité à Marigot avec une hauteur de 55cm d’eau ce qui rendait le passage quasi impossible. Des débris ont été constatés sur la majorité des axes routiers. À Concordia, la route de Spring s’est transformée en ruisseau le temps d’une soirée créant un petit lac artificiel à l’intersection avec la route de Hollande. Beaucoup de véhicules sont tombés en panne, moteur noyé.

Idem pour le secteur de la marina. Dimanche matin, les services techniques de la Collectivité sont intervenus pour nettoyer les rues, refermer les bouches d’égouts dont les plaques avaient remonté et sécuriser les différentes zones touchées par la montée des eaux. En prévision de nouvelles pluies, des tranchées provisoires ont été effectuées pour contrer les débordements. Dimanche en fin d’après-midi, Vincent Berton, préfet délégué, a pris un arrêté de fermeture des établissements scolaires à Saint-Martin pour le lundi 7 novembre, permettant aussi aux services concernés de dresser un inventaire des éventuels dégâts._Vx

