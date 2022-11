Intempéries : Plusieurs automobilistes coincés sur la route de Mullet Bay

Suite aux pluies diluviennes de samedi dernier, la route du terrain de golf de Mullet Bay reliant Cupecoy à Maho Village a été une fois de plus inondée dimanche matin, au point que des voitures sont restées coincées et que des moteurs ont été endommagés.

La formation de flaques d’eau est un problème chronique sur cette route. Cependant, le problème a été exacerbé par un entrepreneur qui a eu « la brillante idée de creuser une tranchée pour les services publics le vendredi sans tenir compte des prévisions météorologiques », rapporte un habitant de Cupecoy. « Bilan des courses, plusieurs conducteurs se sont retrouvés coincés dans la tranchée remplie d’eau. Je suis sûr que l’entrepreneur sera heureux de payer pour les dommages causés à ces voitures », a fait remarquer cyniquement le résident, suggérant ensuite que le gouvernement devrait prendre le problème en main et garantir un passage sûr pour les voitures, les cyclistes et les piétons. « Vous ne pouvez pas garder tous les résidents, étudiants et touristes de ce côté [Cupecoy – Ndlr] en otage, pour ainsi dire, chaque fois qu’il pleut, à cause de cette inaction, de ce « laissez-faire ».

A quelques semaines de la haute saison touristique, il serait bon en effet de prendre à bras-le-corps ce problème récurrent qui empoisonne la vie des automobilistes. _AF

