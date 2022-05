Intempéries : L’état de catastrophe naturelle activé pour plusieurs communes de la Guadeloupe touchées par les récentes inondations

A la suite d’inondations et des coulées de boues d’une ampleur sans précédent observées en Guadeloupe le 30 avril dernier qui ont fait deux morts et une personne portée disparue, la procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été activée par le Ministère de l’Intérieur s’agissant respectivement des communes des Abymes, de Pointe-à-Pitre, du Gosier et de Morne-à-l’Eau.

La commission catastrophe naturelle (Catnat), réunie en urgence le 10 mai pour statuer de la recevabilité de ces deux demandes, a délivré un avis favorable à chacune d’entre-elles.

L’ensemble des sinistrés de ces communes pourront donc bénéficier du statut de catastrophe naturelle et être indemnisés en fonction des dégâts subis sur leurs biens assurés. _AF

