INTEGRATION : Une nouvelle formation pour les cadets de la gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord !

Une nouvelle session de formation pour les cadets de la gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord s’est ouverte en octobre dernier pour se clore en juin 2023. Elle se déroule un mercredi par mois pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans.

21 cadets de la Guadeloupe et 11 cadets saint-martinois suivent avec assiduité cette formation. Ils apprennent les grades, l’autorité militaire, le devoir du citoyen, la déontologie et à marcher au pas …. « En avaaaant …Marche ! »

C’est avec beaucoup d’intérêt qu’ils ont participé à plusieurs interventions dont la présentation du matériel et des missions des motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière ou bien encore les procédures utilisées et les missions des techniciens en investigations criminelles et les moyens de la gendarmerie mobile déplacés.

Promouvoir le sens civique des jeunes de 16 à 18 ans, renforcer le lien entre l’Armée et la population, développer l’esprit citoyen au travers de projets collectifs, faire découvrir la gendarmerie… tels sont les principaux objectifs du dispositif des cadets de la gendarmerie.

Ce programme qui s’inscrit dans le cadre du Service national universel (SNU) permet ainsi à certains jeunes d’entamer un parcours d’intégration au sein de la gendarmerie. _AF

