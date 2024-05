INTÉGRATION / Association des Cadets de la gendarmerie de Saint-Martin/Saint-Barth : faire naître des vocations chez les jeunes 

Promouvoir le sens civique des jeunes de 16 à 18 ans, renforcer le lien entre l’Armée et la population, développer l’esprit citoyen au travers de projets collectifs, faire découvrir la gendarmerie… tels sont les principaux objectifs du dispositif des cadets de la gendarmerie de Saint-Martin/Saint-Barthélemy.

Le ComGend de Saint-Barthélemy/Saint-Martin vient d’annoncer la création de l’association des Cadets de la gendarmerie de Saint-Barthélemy/Saint-Martin.

Destinée aux volontaires, féminins ou masculins, de 16 à 18 ans, l’association s’adresse aux jeunes en phase 2 du Service National Universel (SNU) mais aussi à celles et ceux qui ont l’ambition de découvrir la gendarmerie, ses valeurs et ses missions, au sein d un groupe où cohésion et citoyenneté sont les maîtres-mots.

Les activités se dérouleront d’octobre 2024 à juin 2025, et les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site SNU pour celles et ceux qui en suivent le cursus, ou par contact mail à l’adresse suivante : lescadetsgendarmeriesbsm@gmail.com

Par ce dispositif, le COMGEND de Saint-Barthélemy/Saint-Martin souhaite faire découvrir à la jeunesse locale la diversité de métiers qu’offre la gendarmerie et, pourquoi pas, faire naître des vocations futures. _AF

