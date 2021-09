INSOLITE / Robert Wadlow, l’homme le plus grand du monde

Robert Wadlow est né dans la ville d’Alton, dans l’Illinois, le 22 février 1918. Un bébé en bonne santé d’environ 3,80 kg et mesurant une taille tout à fait normale. Lors de son premier anniversaire, il pesait 20 kg pour un peu plus d’un mètre de hauteur et sa croissance n’a cessé d’être exponentielle : à cinq ans, il mesurait 1,64 mètres ; à huit ans 1,83 mètres. A l’âge de treize ans, et avec une taille de 2,18 mètres, il devient le Scout le plus grand du monde.

Garçon plutôt calme, il est surnommé «le doux géant». L’homme aimait la photographie et jouer de la guitare, mais dû abandonner lorsque ses mains sont devenues trop grandes pour ces activités. Une croissance hors normes due à une hypertrophie de son hypophyse, qui régule l’hormone de croissance. Après avoir reçu son diplôme de lycéen, il fait le tour du pays pour promouvoir la société «International Shoe Company» qui, en échange, lui fabrique des chaussures à sa taille (pointure 75). Souffrant de faiblesses et de manque de sensations dans les jambes, Robert Wadlow est obligé de porter des appareils orthopédiques, qui lui coûteront la vie puisqu’en en 1940 il contracte une infection due à un appareil défectueux qui lui entaille la cheville.

L’homme finira ses jours à l’hôpital et meurt de cette infection, dans son sommeil, à l’âge de 22 ans; il mesure alors 2,72 mètres.