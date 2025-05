INSOLITE / Mariage en ligne : leur amour virtuel dans “Minecraft” devient réalité

Treize ans après leur rencontre sur un serveur de jeu, Sarah Nguyen, Américaine de Portland, et Jamie Patel, Britannique de Leicester, ont scellé leur union… dans “Minecraft”. Une histoire d’amour née à l’adolescence dans l’univers pixélisé du célèbre jeu vidéo, qui a évolué au fil des années, malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient.

“Nous nous sommes connus en construisant un village médiéval dans Minecraft. Ce monde virtuel est devenu notre refuge, notre maison commune”, confient-ils à Wired. De l’amitié à l’amour, leur relation a grandi à travers cet univers partagé. Jamie a même imaginé une quête spéciale pour demander Sarah en mariage au sommet d’une montagne virtuelle. “Il savait que je dirais oui avant même d’arriver”, témoigne la jeune femme.

Le mariage, célébré en mars dernier, a pris place sous des cerisiers en fleurs pixelisés, dans une cathédrale de blocs de quartz et d’obsidienne, devant 50 invités connectés de huit pays. Pour ceux moins familiers avec les jeux vidéo, la cérémonie était diffusée sur Twitch. L’événement, personnalisé jusqu’aux moindres détails, aura coûté seulement 300 dollars, entre les skins sur mesure et l’hébergement du serveur. “Nos parents n’ont pas vraiment compris Minecraft, mais ils ont compris que c’était nous”, souligne Sarah.

Bien plus qu’une alternative économique, ces cérémonies virtuelles séduisent de plus en plus de couples en quête d’authenticité et d’inclusivité. Pour Sarah et Jamie, ce mariage était “le vrai”.